Индиан-Уэллс, США, 12 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Швейцарии Викторией Голубич в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

(сс) Peter Menzel Анна Калинская

Калинская ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре ошибки подаче и 6 из 11 брейков.

В четвёртом круге Калинская сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер.