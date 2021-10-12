Кишинёв, , 09:12 — REGNUM Россия не давит на Молдавию в переговорах по газу, в Кишинёве рассчитывают на хороших условиях продлить газовый контракт. Об этом спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил в эфире телеканала Pro TV.

Парламент Молдавии (сс) Max0697

Гросу подчеркнул, что никакого давления на власти страны со стороны России нет, в этом можно будет убедиться в ближайшее время. Кишинёв и Москва поддерживают постоянный контракт, при этом Молдавия — не столь крупный потребитель, который способен повлиять на объёмы, поставляемые Газпромом.

«Мы хотим убедить, что мы — честный плательщик, который выполняет обязательства», — сказал Гросу.

Власти Молдавии рассчитывают продлить существующий контракт «на хороших условиях». В переговорах по газу есть вопросы, связанные с задолженностью от Приднестровья и третьим энергопакетом ЕС. Потребуется терпение и спокойствие, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия в настоящее время получает газ от Газпрома по договору от 2008 года, так как долгосрочное соглашение с Россией не заключено. Цены на топливо зависят от стоимости нефти на мировых рынках.

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