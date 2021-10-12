Москва, 12 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года Москва нашла место под размещение производств двум компаниям, сообщил 12 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Места под площадки получат текстильная мастерская и производитель готовой еды.

«Оба производства инвестируют в свое развитие 130 млн рублей и создадут 35 рабочих мест. Два предприятия займут в общей сложности более 380 кв. метров производственных площадей и разместятся в южном и юго-восточном округах Москвы», — рассказал он.

Всего с начала года власти города помогли 11 компаниям найти место под размещение производственных площадок. Такую помощь для бизнеса оказывает Агентство промышленного развития Москвы.