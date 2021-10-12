Ижевск, 12 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 октября прививку от коронавируса сделали 415 318 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 331 738 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 5153 жителя республики. 966 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 52 690 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2503 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в республике провели 1 834 778 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4426 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7667 исследований.

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