Иерусалим, 12 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Во время своего трехдневного визита в США, который начинается 12 октября, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид проведет встречи с вице-президентом страны Камалой Харрис, госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Заявление главы израильского внешнеполитического ведомства 12 октября приводит пресс-служба МИД Израиля.

Netanyahu.org.il Переговоры США и Израиля

«Я отбываю с дипломатическим визитом в Вашингтон, где встречусь с вице-президентом Харрис, госсекретарем Блинкеном, помощником президента по нацбезопасности Салливаном и лидерами обеих партий в Конгрессе», — сказал он.

Также в израильском МИД уточнили, что 12 октября Лапид проведет встречи с Салливаном, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и руководством Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, а также с вице-президентом США.

Помимо этого, 13 октября глава японского МИД проведет переговоры с Блинкеном и с находящимся с визитом в Вашингтоне главой МИД Греции Никосом Дендиасом, а также намеревается принять участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел США, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, 14 октября министр иностранных дел Израиля проведет встречу с руководством произраильского лобби США и затем вернётся на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль намерен сохранить Голанские высоты, захваченные у Сирии в войне 1967 года