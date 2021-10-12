Москва, 12 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов осудил члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, предложившего ежемесячно штрафовать за отказ от вакцинации., и указал на его ошибку.

Вакцинация

«А теперь вдумайтесь ещё раз в слова этого человека: «Ущерб медицинской системы от лечения больного». Теперь понятно, какие «эксперты» продвигали в нашей стране оптимизацию медицины. Лечение больных — это ущерб для них. Вообще-то, г-н Лукашев и иже с ним, лечение — это долг и обязанность государства», — отметил Миронов в Facebook.

Парламентарий также обратил внимание на то, что за целый год власть так и не убедила граждан в пользе вакцинации.

«И причина-то не в российской вакцине. Нет. Она лучшая в мире. Причина в недоверии к власти», — указал Миронов. — «Поэтому начинать нужно с этого. Хотите штрафовать? Получите такой гнев, что мало не покажется… Люди должны сами прийти к этому».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вирусолог Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф в 5 тыс. рублей за уклонение от вакцинации от коронавируса. Штрафы он аргументировал необходимостью компенсировать ущерб от лечения пациентов.