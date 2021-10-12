Джакарта, 12 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула проблему независимости Палестины на саммите, посвященном 60-летию Движения неприсоединения в Белграде (Сербия), сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Ретно Марсуди заявила, что все страны-члены Движения неприсоединения в долгу перед жителями Палестины.

По словам главы МИД Индонезии, вопросы, связанные с независимостью Палестины, являются частью ценностей и принципов уважения справедливости.

Ретно Марсуди считает, что результаты встречи конференции стран Азии и Африки 1955 года в Бандунге (Индонезия) обязывают Движение неприсоединения уважать справедливость для палестинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии подчеркнула проблему неравенства и дискриминации в отношении вакцины против коронавируса.