Владивосток, 12 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Рыбохозяйственные предприятия Приморья выловили более 23 тыс. тонн крабов — к концу года планируется освоить 90% квот и выйти на объёмы добычи 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства края.

Inokean.ru Снежный краб

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На промысле краба работают 27 судов приморских компаний. В сутки они добывают 90−100 тонн разного вида краба: равношипого, камчатского, краба-стригуна опилио, красного, ангулятус.

Пока квоты освоены только на 67%.

Выловленная продукция в основном отправляется на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, регионы России.

Отмечается, что рыбохозяйственные предприятия края по инвестиционным проектам строят на российских верфях 19 среднетоннажных судов-краболовов, из них 13 заложены на АО «Восточная верфь» и ПАО «Находкинский судоремонтный завод».

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинский рыбокомбинат «Островной» выкупил у правительства Чукотки АО «Чукотрыбпромхоз» за 4,625 млрд рублей.