Ижевск, 12 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне скончались также 30 жителей республики.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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Скончались женщины в возрасте 52, 54, 67, 69, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 93 и 94 лет, а также мужчины в возрасте 43, 49, 61, 63, 67, 68, 69, 71, 76 лет и 81 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2325 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в регионе выявили 320 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 315 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 56 925 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8949 жителей.

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