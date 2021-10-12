Кейптаун, 12 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В ЮАР дебютировал новый компактвэн Rumion от компания Toyota. Об этом сообщается на сайте Toyota South Africa Motors.

Toyota South Africa Motors Toyota Rumion

Стоит отметить, что Rumion является перелицованным Maruti Suzuki Ertiga. Последний производится в Индии и Индонезии с 2019 года.

Трехрядный Rumion получил семь посадочных мест. Модель имеет оригинальную решетку радиатора, а также собственную эмблему. И это все, что отличает Rumion от Ertiga.

Новинка оснащается бензиновым «атмосферником» объёмом 1,5 л производительностью 105 л. с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или с четырехскоростной автоматической трансмиссией.

Ранее Toyota начала продажи в Японии новой версии пикапа Hilux, которая получила название GR Sport.

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