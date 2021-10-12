Toyota представила новый компактвэн Rumion
Кейптаун, 12 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В ЮАР дебютировал новый компактвэн Rumion от компания Toyota. Об этом сообщается на сайте Toyota South Africa Motors.
Стоит отметить, что Rumion является перелицованным Maruti Suzuki Ertiga. Последний производится в Индии и Индонезии с 2019 года.
Трехрядный Rumion получил семь посадочных мест. Модель имеет оригинальную решетку радиатора, а также собственную эмблему. И это все, что отличает Rumion от Ertiga.
Новинка оснащается бензиновым «атмосферником» объёмом 1,5 л производительностью 105 л. с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или с четырехскоростной автоматической трансмиссией.
Ранее Toyota начала продажи в Японии новой версии пикапа Hilux, которая получила название GR Sport.
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