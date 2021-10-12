Новосибирск, 12 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Новосибирска на заседании постоянной комиссии по социальной политике и образованию рассмотрели проект изменений в бюджет города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Так, в доходно-расходной части бюджета планируются изменения за счёт увеличения межбюджетных трансфертов. Решено увеличить средства на охрану общеобразовательных учреждений — в размере 10,5 млн рублей.

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«Мы провели анализ размера заработной платы охранников в школах соседних регионов, — прокомментировал председатель постоянной комиссии совета депутатов Новосибирска Игорь Титаренко. — Согласно планируемым изменениям в бюджете, Новосибирск примерно уравняется с ними, но этого всё равно недостаточно. Ведь если у нас большой муниципалитет, то и заработные платы должны этому статусу соответствовать. Конечно, нам бы дотянуть уровень оплаты услуг по охране школ до 300−310 рублей в час, именно по таким расценкам работает Росгвардия. Сейчас мы этих цифр в бюджете не увидим, но к этому нужно стремиться».

По словам Титаренко, этот вопрос обсуждается как с коллегами из профильной комиссии по бюджету и налоговой политике, так и с председателем горсовета.