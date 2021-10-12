Ижевск, 12 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 12 октября выявили 320 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 315 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 56 925 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 23 ребенка в возрасте до 14 лет и 77 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 220 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 45 651 человек. Скончались 2325 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 30 летальных случаев. Накануне скончались также 30 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8949 жителей. Из числа получающих лечение 7084 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1834 человека — в состоянии средней степени тяжести, 591 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 11 октября прививку от коронавируса сделали 410 165 человек. Второй компонент препарата получили 330 772 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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