Екатеринбург, 12 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис одной из строительных фирм. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

По данным Е1.ru, это произошло на Татищева, 90 ночью 12 октября. Офисное здание большое, но стрельба велась по окнам одной строительной фирмы. На месте нашли пули.

В полиции журналистам подтвердили факт обращения о произошедшем. Стражи порядка выехали на место для проверки информации.