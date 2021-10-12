Горно-Алтайск, , 08:53 — REGNUM В Республике Алтай в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии начато формирование нового избиркома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Политическим партиям, допущенным к распределению депутатских мандатов в Госдуме и Госсобрании республики, другим общественным объединениям, а также райсоветам депутатов предложено представить кандидатуры в состав РИК. Они будут утверждаться главой региона.

Предложения, как отмечается, будут приниматься в течением 30 дней со дня опубликования распоряжения.