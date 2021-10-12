Самара, 12 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Вакцинированным от СOVID-19 пожилым людям старше 65 лет могу разрешить посещать фитнес-центры и бассейны в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Сообщается, что в регионе намерены разъяснять пенсионерам необходимость вакцинироваться от COVID-19. Для этого намерены подключить общественные советы и информировать о возможности получить прививку на дому.

Отмечается, что в области самоизоляция для пожилых жителей не отменяется.

«Однако принято решение проработать вопрос о возможности разрешить людям в возрасте 65+ допуск в фитнес-центры, бассейны по назначению врача, если они привиты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, чиновники намерены проработать вопросы организации дистанционной работы лиц старше 60-и лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил нарастить работу по вакцинации студентов.