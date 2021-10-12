12 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Китайские пользователи сети уверены, что авария американской подлодки в Южно-Китайском море чревата радиоактивным заражением, а поэтому американцы должны платить и каяться с позором.

Цинь Шихуан, , 09:32 — REGNUM Недавно российский военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал аварию, связанную со столкновением атомной подводной лодки США 7 октября с неопознанным объектом, и указал, что корабли и подводные лодки США, дислоцированные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, часто сталкиваются с различными объектами или гражданскими судами, что приводит к жертвам, а их профессионализм неоднократно подвергался критике.

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В этой связи официальный представитель МИД Чжао Лицзянь сказал 11 октября, что Китай также выразил серьезную озабоченность по поводу столкновения. После аварии Соединенные Штаты выступили с нечетким заявлением только через пять дней. Эта безответственная, запоздалая и скрытая позиция заставила международное сообщество с большим подозрением относиться к намерениям США и деталям аварии.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Соединенные Штаты несут ответственность за разъяснение деталей аварии и четкое разъяснение следующих вопросов. Во-первых, где произошла авария атомной подводной лодки США? Во-вторых, привела ли авария к ядерной утечке и нанесению ущерба морской среде? В-третьих, повлияет ли авария на безопасность мореплавания и рыболовства в районе моря, где произошла авария?

Соединенные Штаты должны проявить ответственное отношение и как можно скорее дать подробное объяснение аварии, чтобы дать удовлетворительное объяснение международному сообществу и странам региона, отметил китайский представитель МИД.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo также выразили свое возмущение произошедшим, поделившись своими мнениями под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.

«Чем секретнее все это подается, тем больше это либо реально большая проблема, либо слишком постыдное событие», — заявил пользователь Линлинь Чжэньюй.

Многие пользователи согласились с ним, отметив, что с высокой долей вероятности имеют место обе эти составляющие. При этом они отметили, что чем более расплывчатые заявления делают США, тем с большей долей вероятности у них реальные и очень серьезные проблемы.

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«Соединенные Штаты говорят о свободе судоходства каждый день, но сами они являются крупнейшим разрушителем свободы судоходства, безопасности судоходства и морской экологической среды!» — уверен Улун.

Кто-то предположил, что в действительности имело место столкновение двух подводных лодок США, в связи с чем признать такое нелепое происшествие для США является серьезным позором и ударом по репутации.

«Связаны ли северокорейские ядерные испытания с инцидентом с американской атомной подводной лодкой?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Договор о нераспространении ядерного оружия предусматривает, что об авариях, связанных с ядерными объектами, необходимо своевременно уведомлять. США нарушают правила, и Китай больше не сможет соблюдать эту статью в будущем», — считает Anping6511.

«Серьезная авария, связанное с лодкой США, вызвала необратимые последствия для экологической среды окружающих Китай морей и вызвала катастрофические разрушения морской флоры и фауны! Мы хотим, чтобы США предприняли практические действия по устранению последствий аварии и разобрались с ней. Убытки Китая должны быть компенсированы!» — считает другой комментатор.

Многие комментаторы считают, что «американские дьяволы» представляют серьезную угрозу для всего человечества, поскольку полностью утратили совесть. А поэтому для всего мира опасно иметь такую страну на земном шаре.

В целом китайцы возмущены присутствием американских военных лодок в водах Южно-Китайского моря, которое они считают своим внутренним, а произошедшее с американской подлодкой — позором для США.