Индиан-Уэллс, США, 12 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и два брейка.

В четвёртом круге Медведев сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

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