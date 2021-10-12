Москва, , 08:48 — REGNUM К фракции «Новые люди» присоединились два самовыдвиженца — артист Дмитрий Певцов и координатор движения «Лиза Алерт» Олег Леонов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Позиция и деятельность Леонова близка нам изначально, он по-настоящему новый человек и поможет нам реализовать наши программы в сфере образования и экологии. Певцов усилит наши возможности на культурном направлении как зампред комитета, поможет в реализации инициатив и проектов», — сказал Нечаев.

Таким образом, у фракции теперь 15 депутатов.

Кроме того, накануне в состав фракции ЛДПР были включены депутаты Госдумы Алексей Журавлёв, который прошел в Госдуму от партии «Родина», а также Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»). Они победили в одномандатных округах в Москве.

«Справедливая Россия» также провела заседание фракции 11 октября, проголосовав за включение в ее состав самовыдвиженца — телеведущего Анатолия Вассермана.

В целом во фракцию «Единая Россия» вошли 324 депутата, включая двух депутатов-самовыдвиженцев — Владислава Резника и Леонида Бабашова.

Напомним, что в Госдуму прошла от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

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