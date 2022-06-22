Москва, 12 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция влияет на репродуктивную функцию человека вне зависимости от пола. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Он пояснил, что на репродуктивную функцию может оказать влияние тропность (привязанность) данного вируса к клеткам внутренней оболочки сосудов с последующим повышенным риском тромбообразования. Однако, подчеркнул Поздняков, Однако никаких специфических симптомов нарушения способности к зачатию в процессе течения COVID-19 нет. В то же время, заметил инфекционист, прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается.

«Все механизмы этого влияния ещё не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных», — отметил в беседе с РИА Новости врач.

Он добавил, что повлиять на способность к деторождению может любая тяжёлая инфекция, в том числе вирусная. По словам Позднякова, в случае тяжёлого течения болезни будет снижение либидо, но это не говорит о снижении фертильности.

Предотвратить возможные проблемы с фертильностью можно, пройдя вакцинацию.

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«Всё, что нам доступно сейчас — возможность предотвратить тяжелое течение заболевания, а это уже немало», — подчеркнул Поздняков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что перенесённая коронавирусная инфекция влияет на будущую беременность, снижая шансы женщины зачать ребёнка. Кроме того, проблемы с зачатием коронавирус может спровоцировать и у мужчин.