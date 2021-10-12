Якутск, 12 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. На федеральном уровне предварительно одобрили заявку Якутии на строительство центра по лечению коронавируса. Об этом в рамках прямого эфира в соцсетях рассказала заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает 12 октября корреспондент ИА REGNUM.

Iltumen.ru Ольга Балабкина

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«Заявка республики на строительство огромного инфекционного стационара непосредственно одобрена министерством здравоохранения РФ. Соответственно мы ждём сейчас подготовки проектно-сметной документации и выхода на диалог по финансированию», — сказала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии приходится адаптировать под ковидные госпитали здания, не находящиеся на балансе министерства здравоохранения региона. Так, возник скандал вокруг Малой академии наук республики, здания которой отдали под ковидный госпиталь против воли её ректора. Министр образования уволил его за строптивость, но глава региона затем восстановил в должности.