Казань, 12 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали девять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 12 октября 805 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали три женщины и шесть мужчин в возрасте от 62 лет до 91 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии руководители предприятий до 6 декабря обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом антиковидных вакцин. Работники, не прошедшие первый этап вакцинации, с 9 ноября должны быть отстранены от работы. С 7 декабря отстранят сотрудников, не получивших второй компонент вакцины от COVID-19.

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