Киев, 12 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Газовый кризис наблюдается на Украине из-за высоких цен на топливо, он затронул бюджетные учреждения и рядовых граждан. Об этом сообщает издание «Бизнес.Цензор».

tookapic Чайник на газовой плите

Больницы, школы, детские сады, военные части и прочие учреждения рассчитывали на получение газа по сниженным ценам от компании «Нафтогаз Трейдинг». По договорённости между правительством страны, «Нафтогазом» и местными властями, цена на газ должна составлять 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр.

Но компания не участвует в тендерах, а частные компании готовы отпускать газ лишь по рыночным ценам — от 35 до 45 гривен (95−122 рубля) за кубометр. Многие учреждения, надеясь на «Нафтогаз», вовсе остались без контрактов перед наступлением холодов.

«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», — отмечает издание.

Некоторых граждан перевели к поставщикам «последней надежды», зачастую без их ведома. В стране примерно 600 тыс. таких семей. Вместо тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр для них цена на газ поднялась до 16,5 гривны (44,86 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация — бюджетные учреждения остались без отопления. Это произошло на фоне скачка цен на газ.

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