Самара, 12 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Нарастить работу по вакцинации студентов и профессорско-преподавательского состава намерены в вузах Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба области.

«Прошу подготовить информацию о вакцинации преподавательского состава и студентов вузов Самарской области. Там, где наиболее сложная ситуация, подготовить от моего имени обращения на профильных федеральных министров по подведомственности вузов», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Кроме этого, глава региона Дмитрий Азаров поручил председателю совета ректоров вузов Самарской области Геннадию Котельникову в течение недели решить вопрос о прививках от COVID-19 для иностранных студентов.