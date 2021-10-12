Южно-Сахалинск, 12 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Доступное авиатранспортное сообщение жизненно необходимо для островного региона РФ и важно, что правительство страны оперативно отреагировало на завершение продаж льготных авиабилетов и выделило дополнительное финансирование в размере 490 млн рублей, так прокомментировал решение принятое 11 октября премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Alex Beltyukov Самолёт

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«Поскольку наша область расположена на островах, авиатранспорт является для региона жизненной необходимостью. Как только льготные авиабилеты закончились, сахалинцы проявили большую активность, в том числе в социальных сетях аккаунтов губернатора и правительства. И здесь важно было немедленно среагировать. Результат налицо, федеральные органы власти нас услышали», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит дополнительно около 500 млн рублей авиакомпаниям на льготные билеты для пассажиров из Дальнего Востока. Об этом 11 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.