Париж, , 08:42 — REGNUM Россия участвует в конфликтах на территории стран «Восточного партнёрства» и наращивает военный потенциал в этом регионе, утверждают в комитете Европарламента по иностранным делам. Эти тезисы изложены в проекте резолюции, подготовленной комитетом, сообщает 12 октября RT.

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«Европарламент… осуждает прямое и косвенное участие России в вооружённых конфликтах, оккупациях и наращивании военного потенциала в регионе или на границах с ним», — говорится в документе.

Какие именно события авторы документа имеют в виду, не уточняется. Проект резолюции входит в предварительный отчёт комитета о реализации внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

В комитете по иностранным делам также выразили поддержку государствам, входящим в проект «Восточное партнёрство». Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. При этом Грузию, Молдавию и Украину — участников, вставших на «путь европейской интеграции» — призвали обеспечить соблюдение основных свобод и продолжить реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в совершении вредоносных кибератак.

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