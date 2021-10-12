Чита, 12 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительных 490 миллионов рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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Жителям Дальнего Востока вскоре будут доступны авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты по следующим направлениям: маршруты в Москву из Читы и Якутска; в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Также со скидкой можно будет купить авиабилеты из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.

Благодаря этому еще 50 тысяч человек смогут сэкономить на авиаперевозках. Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время.

«Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты», — подчеркнул на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям.

Это не первый транш, который выделяет правительство России на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока. В начале 2021 года на эти цели было направлено 5 миллиардов рублей. С их помощью приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тысяч человек.

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