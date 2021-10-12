Красноярск, 12 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Первая сессия Законодательного собрания Красноярского края четвёртого созыва началась 12 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Bloknot-volgodonsk.ru Удостоверение депутата

Для участия в заседании зарегистрировался 51 депутат. Согласно Уставу края, первую сессию открыл губернатор региона Александр Усс. Он поздравил депутатов четвёртого созыва.

Напомним, первое заседание до избрания нового спикера Заксобрания открывает и ведёт старейший по возрасту депутат. В данном случае это единоросс Виктор Кардашов (73 года).

Кардашов отметил, что краевой парламент состоит из 52депутатов. Первая сессия открылась под звуки государственного гимна РФ.

Фракция «Единой России» в красноярском Заксобрании нового созыва включает в себя 36 депутатов, КПРФ — восемь, ЛДПР — четыре. Также в краевом парламенте представлены партии «Новые люди» (два человека), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (один человек), «Зелёные» (один человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Заксобрания Красноярского края четвёртого созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года.