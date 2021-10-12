Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно соблюдать права женщин и девочек в Афганистане, о чем руководство группировки ранее пообещало. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 11 октября на брифинге.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам генсека, он крайне встревожен невыполнением обязательств, которые были взяты на себя талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава ООН отметил, что такое положение дел «рушит мечты женщин и девочек Афганистана».

Гутерреш также отметил, что 80% афганской экономики связана с преобладающей ролью женщин. Генсек предупредил, что без учета их прав ни экономика, ни общество Афганистана не смогут восстановиться.

Как сообщалоИА REGNUM, 11 октября Антониу Гутерреш заявил о необходимости оказания срочной помощи Афганистану. По его мнению, из-за промедления мир столкнется с ростом уровня терроризма и наркоторговли.

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