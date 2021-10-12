Нью-Йорк, США, 12 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно соблюдать права женщин и девочек в Афганистане, о чем руководство группировки ранее пообещало. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 11 октября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам генсека, он крайне встревожен невыполнением обязательств, которые были взяты на себя талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава ООН отметил, что такое положение дел «рушит мечты женщин и девочек Афганистана».

Гутерреш также отметил, что 80% афганской экономики связана с преобладающей ролью женщин. Генсек предупредил, что без учета их прав ни экономика, ни общество Афганистана не смогут восстановиться.

Как сообщалоИА REGNUM, 11 октября Антониу Гутерреш заявил о необходимости оказания срочной помощи Афганистану. По его мнению, из-за промедления мир столкнется с ростом уровня терроризма и наркоторговли.