Самара, 12 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Приостановить действие социальных карт для не привитых от COVID-19 жителей Самарской области старше 65 лет намерены в регионе. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба. По информации главы областного Роспотребнадзора Светланы Архиповой, на прошлой неделе в сравнении с предыдущей в регионе заболеваемость COVID-19 увеличилась в нескольких возрастных группах: до года, от 18 лет до 29 лет, от 30 лет до 49 лет, от 50 лет до 64 лет и старше 65-и лет.

«При этом наибольшие показатели на этой неделе зафиксированы среди лиц 65+ (с 145,61 на прошлой неделе до 165,3 сейчас на 100 тысяч населения в данной возрастной группе)», — приводит пресс-служба слова Архиповой.

Отмечается, что по результатам обсуждения члены оперативного штаба приняли решение о приостановке действия социальных карт для жителей Самарской области в возрасте старше 65-и лет для проезда на общественном транспорте (с возможностью предоставления неиспользованных поездок в последующие периоды).

«Это ограничение не коснется граждан, имеющих оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в больнице Самары перепрофилируют отделения для помощи пациентам с COVID-19.