Тбилиси, , 08:37 — REGNUM Заявления в оппозиции Грузии о том, что бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, объявившему в тюрьме голодовку, грозит смерть, являются «очередной ложью». Об этом 11 октября завил журналистам министр юстиции Рати Брегадзе.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

«Мы и вчера увидели, что была распространена ложная информация, будто состояние его здоровья очень тяжёлое. Они также апеллировали к тому, будто кто-то заинтересован в его смерти, и если так будет продолжаться, его скоро больше не будет в живых», — сказал министр.

Брегадзе отметил, что за здоровьем Саакашвили, так как он объявил голодовку, круглосуточно следят медики. Если потребуется, они проведут все необходимые мероприятия, чтобы улучшить состояние его здоровья.

Напомним, Саакашвили был задержали в Тбилиси 1 октября. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент начал принимать соки и мёд. 10 октября его личный врач Николоз Кипшидзе заявил, что политика нужно срочно госпитализировать, но это потом опроверг адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.

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