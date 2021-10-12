Каракас, 12 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Венесуэлу вечером 11 октября была доставлена еще одна партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 октября сообщает посольство РФ в Каракасе на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Еще одна партия «Спутника V» уже в Каракасе!», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что в боливаринскую республику было доставлено 795 тыс. доз российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом.