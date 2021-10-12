Чита, 12 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 12 октября от коронавируса полностью привиты уже 332 014 человек (+925 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 351 117 (+1195 за выходные дни) граждан получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 12 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 540, причём 236 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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