Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Компания «Форвард» из Нижнего Новгорода разработала кемпер на основе шасси «Садко Next». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Форвард» Автодом на основе шасси «Садко Next»

Стоит отметить, что компания «Форвард» занимается в основном переоборудованием автомобилей на базе ГАЗ. На этот раз она представила проект автодома на основе «Садко Next».

Машина имеет сдвоенную водительскую кабину, которая образует монокузов с композитным фургоном. При этом предусмотрены две двери для входа в жилой отсек. Одна находится в кабине, а другая — на корме модели.

Кемпер утеплен, оборудован светодиодным освещением, электрической сетью на 220V, автономными системами водоснабжения и вентиляции, освещения, а также бензиновым генератором.

Для того, чтобы автодом можно было эксплуатировать зимой и летом, он оснащен кондиционером, обогревателем и металлической малогабаритной дровяной печью.

Жилой отсек состоит из основного помещения, где есть многофункциональный рундук, стол, холодильник, полки и ящики для вещей. Также в кемпере есть разделенная на две части санитарная зона, где находятся биотуалет с мойкой и душевая.

Ранее Горьковский автозавод представил на выставке коммерческой техники в Ганновере новый грузовик «Садко Next».

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