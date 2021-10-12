Орск, Оренбургская область, 12 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области число детей, которые лишись родителей в результате ЧП с отравлением суррогатным алкоголем, увеличилось до 12. Об этом в Instagram-акаунте сообщила Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова.

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«Дети из пяти семей на востоке региона потеряли родителей, выпивших суррогатное спиртное», — сказала омбудсмен.

В Адамовском районе несчастье коснулось двух семей. Двое детей потеряли отца, мать — в реанимации. Сейчас дети находятся у родственницы. В другой семье после смерти кормильца осиротели также двое детей. Известно, что они уже долгое время живут в другом регионе вместе с матерью.

В Орске трагедия также произошла в двух семьях. В одном случае двое несовершеннолетних остались без матери. В настоящее время они ждут возвращения отца с вахты. О детях заботятся старшие братья и сестра. Во втором случае у девочки не стало матери. В последнее время ребенок жил с отцом. В Ясном и отца, и матери лишись пятеро детей.

«Мы связались с семьями, где произошло это горе. Вместе с опекой решаем, как помочь детям и родным, где это нужно помогаем с оформлением необходимых документов, оказываем психологическую поддержку, определением в учебные учреждения ближе к месту жительства», — отметила Анжелика Линькова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на востоке Оренбургской области произошло массовое отравление людей суррогатным алкоголем, в состав которого входит метиловый спирт. Умерли более 30 человек, еще более 30 получают медпомощь.