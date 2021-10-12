Латакия, Сирия, 12 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Сложное возгорание в труднодоступной местности помогли потушить сирийским пожарным военнослужащие с российской авиабазы Хмеймим. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Лесной пожар

Местность в горах Латакии, где произошёл пожар, очень сложная из-за рельефа и вдобавок она примыкает к Идлибу, где часть территории остаётся под контролем боевиков. Сирийские пожарные пытались справиться с возгоранием своими силами, но потерпели неудачу и обратились к российским военным.

Для ликвидации пожара российским военнослужащим пришлось слегка модернизировать военный вертолёт Ми-8, сняв с него ракетные блоки и поставив водосливное устройство. Лётчикам пришлось сделать несколько вылетов и сбросить на очаг горения почти десять тонн воды.

В итоге горение было ликвидировано почти за сутки непрерывной работы. Стоит отметить, что сирийские пожарные регулярно обращаются к российским военным за помощью в борьбе с огнём. За последние две недели вертолётыбыли задействованы пять раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки было ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 1208 га.