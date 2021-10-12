Биробиджан, 12 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Кусок потолка рухнул в аварийном доме Биробиджана. Обвал произошёл в комнате, где спал ребёнок, но он не пострадал, написал 12 октября телеграм-канал AmurMash.

ИА REGNUM Ветхое жилье

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Жилое здание было признано аварийным три года назад. Тогда же из квартиры, где произошло ЧП, съехали хозяева и сдали её в наём. Наниматели были предупреждены о проблемах.

Обвал случился в 06:00 по местному времени. В момент обрушения в комнате спал 13-летний подросток. Аварийный дом пока не попадает под расселение. Наниматели обратились в прокуратуру и приняли решение покинуть опасное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО наблюдается отставание по реализации федеральной программы расселения людей из аварийного жилья. В 2021 году из ветхих домов переселены 80 человек, план по расселению выполнен чуть более, чем на 15%. Вести в регионе работу по расселению объективно трудно. Изначально в программу заложена стоимость квадратного метра жилья — 38 747 рублей, но фактически она составляла 59 632 рубля.