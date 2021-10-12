Марибор, Словения, 12 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Результат матча со сборной России стал большим разочарованием. Об этом 12 октября заявил главный тренер сборной Словении МатьяжКек.

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«Результат — большое разочарование, особенно после того, как мы пропустили два мяча, несмотря на хорошее начало игры», — сказал Кек.

Он добавил, что команда Валерия Карпина является быстрой и гибкой, и это совсем другая сборная России по сравнению с той, которая играла в первом матче, прошедшем в марте. Тогда российская команда под руководством Станислава Черчесова победила — 2:1.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России на выезде обыграла Словению со счётом 2:1 и возглавила и возглавила турнирную таблицу группы H, набрав 19 очков.