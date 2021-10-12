Астана, 12 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 11 октября в Нур-Султане провел переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

(сс) Ninara Нур-Султан

Переговоры прошли в рамках министерской встречи стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«В ходе состоявшейся беседы индийская сторона высоко оценила нынешний уровень межгосударственного сотрудничества, особо отметив их поступательный и динамичный характер развития», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны обстоятельно обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, в том числе по во вопросам оказания этой стране гуманитарной помощи.