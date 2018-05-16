Кемерово, 12 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщило региональное правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Палатка пункта мобильной вакцинации от гриппа

По официальным данным, в регион поступило 1 060 270 доз вакцины, 50% уже использовано.

В настоящее время от гриппа вакцинировано 572 727 жителей Кемеровской области. Это составляет 35,8% от подлежащих вакцинации.