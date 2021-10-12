Москва, 12 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Москве 12 октября окажется последним погожим днём старого бабьего лета, сообщает центр погоды «Фобос».

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

"Вторник в столичном регионе станет последним погожим днем затянувшегося старого бабьего лета», — говорится в прогнозе.

Синоптики рассказали, что антициклон отступает на восток, однако ещё сдерживает циклонический вихрь, идущий с запада. И хотя осадков не ожидается, небо начнут накрывать фронтальные облака, что предвещает скорое ухудшение метеоусловий.

Воздух в столице прогреется до 13 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 14 градусов. Скорость не превысит восьми метров в секунду.