История вопроса

Подборка материалов, рассказывающих о взаимоотношениях Китайской Народной Республики и стран Европейского Союза.

Китай является одним из ключевых партнеров торговых Евросоюза. В 2017 году торговый оборот ЕС с Китаем занял второе место (первое ЕС – США). Евросоюз продает в КНР промышленное оборудование, автомобили, оптику, авиатехнику. Китай экспортирует в ЕС электронику, одежду и обувь, игрушки, мебель…

Предполагается, что в 2020 году Китая и Евросоюз заключат всеобъемлющее инвестиционное соглашение. Документ должен обеспечить сторонам «улучшенный доступ к рынку, ликвидацию дискриминационных требований и практик в отношении иностранных инвесторов, создание сбалансированных рамок защиты инвестиций и включение положения об инвестициях и устойчивом развитии».

Среди ключевых направлений сотрудничества между странами - доступ Китая к уже существующей инфраструктуре стран Евросоюза и строительство новой, в том числе в рамках реализации стратегии «Один пояс - один путь», а также доступ китайских компаний на рынок сотовой связи тран Евросоюза в формате 5G.

