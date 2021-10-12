Страсбург, Франция, 12 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Председатель Евросовета Шарль Мишель 15 октября проведёт телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Отмечается, что в ходе предстоящих переговоров Мишель сосредоточится на вопросах прав человека и торговли.

Он также намерен призвать председателя КНР пересмотреть санкции, введённые Пекином в отношении европейских политиков.

Ранее телеканал Nine News сообщил, что бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт нанес очередной «удар» по режиму в Китае в своей провокационной речи, произнесенной на Тайване. Он назвал китайского лидера Си Цзиньпина «новым красным императором».

Читайте также: Председателя КНР Си Цзиньпина назвали «новым красным императором»