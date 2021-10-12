Буэнос-Айрес, 12 октября 2021, 08:26 — REGNUM На нынешней неделе Россию посетит заместитель министра иностранных дел Аргентины Пабло Теттаманти. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе аргентинского МИД.
«Через 48 часов он (Теттаманти — ред.) прибудет в Москву», — приводит слова МИД Аргентины ТАСС.
Отметим, в период с 2014 по 2017 год Пабло Теттаманти занимал пост аргентинского посла в России.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент Аргентины Альберто Фернандес отметил восстановление туризма после нескольких месяцев жёстких условий пандемии коронавируса.