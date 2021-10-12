Москва, 12 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В России для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, могут предусмотреть жёсткое наказание, вплоть до уголовной ответственности. Поручение представить соответствующие предложения в срок до 1 ноября целому ряду ведомств — МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации — дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Пьяный водитель

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Как следует из протокола заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, на который ссылается газета «Коммерсантъ», ведомствам поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта: колёсного (автомобили), самоходного (спецтехника), водного, авиационного и железнодорожного. Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия.

МВД и Минздраву поручено проработать обязательную постановку на учёт в наркодиспансеры лишённых прав за нетрезвую езду. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для тех водителей, кто оказался за рулём в нетрезвом виде повторно.

Отмечается, что уголовную ответственность предлагается предусмотреть для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения». То есть наказание будет применяться при достижении определённого уровня алкоголя в организме, какого — пока не уточняется.

Как пояснил изданию Марат Хуснуллин, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

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«Садясь за руль в таком состоянии, человек создаёт угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что смертность на дорогах с участием пьяных водителей снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в не связанных с алкоголем ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, которым ужесточается наказание за вождение в состоянии опьянения — как алкогольного, так и наркотического. Так, пьяных водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия, и снова попались на езде в нетрезвом виде, будут наказывать штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определённой работой на срок до шести лет.