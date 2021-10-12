Чита, 12 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 12 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5073 человека, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 114 072 человека (+395 за сутки).

Госпитализирован 3531 (+65 за сутки). Выздоровели 103 129 пациентов (+343 за сутки). Ещё 456 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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