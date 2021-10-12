Улан-Удэ, 12 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 100 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 60 261. 48% или 28 878 из них приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 51 542 человека, в том числе 100 за последние сутки.