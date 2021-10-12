Прага, , 08:23 — REGNUM «Преждевременным, бесчувственным и неправильным» является предложение отстранить от власти президента Чехии Милоша Земана, который был ранее помещен в больницу. Об этом 11 октября заявил журналистам вице-премьер и глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Карел Гавличек Irfc.eu

Идея о лишении полномочий была выдвинута руководителем конституционной комиссии верхней палаты чешского парламента Зденека Грабы. На 19 октября назначено проведение соответствующего заседания сената республики.

Гавличек полагает, что в инициативе Грабы есть стремление заявить о себе и оказать политическое давление на руководство страны. Вице-премьер добавил, что он также считает указанный шаг «очень безвкусным».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Милош Земан был переведен в палату интенсивной терапии Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. 11 октября издание Idnes распространило информацию о том, что президент находится в анестезиологическо-реанимационном отделении этого медучреждения.

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