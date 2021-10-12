Уфа, 12 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Урал Кильсенбаев назначен первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике. Об этом 12 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Хабиров сообщил, что Кильсенбаев назначен на эту должность распоряжением главы республики от 12 октября 2021 года. С 2019 года он занимал должность заместителя руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике.

Глава Башкирии также сообщил, что временно исполняющим обязанности главы администрации Аургазинского района назначен Арслан Шагретдинов. Ранее он работал советником в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Глава региона добавил, что временно исполняющим обязанностей главы администрации Стерлитамака назначен Рустем Газизов, который раньше занимал должность заместителя главы администрации Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что временное исполнение обязанностей главы администрации Буздякского района возложено на Ильнура Игдиева. Ранее он работал первым заместителем главы администрации Аскинского района.