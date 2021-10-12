Пенза, 12 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Жительница Пензы, работающая главным инженером в организации, обратилась в полицию с заявлением о пропаже пожарных кранов. Женщина пояснила, что из подъезда многоэтажного жилого дома похищены латунные пожарные краны в количестве 85 штук, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Donskoy.mos.ru Пожарный кран

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили подозреваемого, им оказался 29-летний житель города Нижний Ломов. Мужчина признался в краже и заявил, что похищенное сдал в пункт приема металла. Стоимость похищенного ориентировочно составила 136 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе по итогам 2020 года зарегистрировали 6773 преступления, общая раскрываемость составила 53,3%.

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